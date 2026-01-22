Noticias

Panamá: cotización de cierre del dólar hoy 22 de enero de USD a PAB

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Panamá: cotización de cierre del dólar hoy 22 de enero de USD a PAB

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 1 balboa en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,23% frente a los 0,98 balboa de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota cambios ligeros; pese a ello en el último año aún acumula una subida del 2,16%.

Respecto a fechas previas, giró las tornas respecto del de la jornada previa, en el que marcó un descenso del 0,15%, mostrándose incapaz de establecer una tendencia clara. La cifra de la volatilidad fue manifiestamente superior a la acumulada en el último año, así que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

