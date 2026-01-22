Noticias

Guatemala: cotización de apertura del euro hoy 22 de enero de EUR a GTQ

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Tras la apertura de mercados el euro se paga en el comienzo del día de hoy a 8,98 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,19% si se compara con el valor de la jornada previa, que fue de 8,79 quetzales, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro marca una subida 3,23%, por lo que desde hace un año acumula aún un ascenso del 5,83%.

Con respecto a días pasados, acumula dos sesiones sucesivas de ganancias. La cifra de la volatilidad es de 21,9%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (18,04%), lo que indica que está presentando un comportamiento más inestable.

