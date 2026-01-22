Euro: cotización de cierre hoy 22 de enero en Cuba

El euro cotizó al cierre a 28,20 pesos cubanos al cambio oficial, de modo que supuso un cambio del 0,33% comparado con los 28,10 pesos oficiales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra una subida 1,33% y desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 5,05%.

Respecto a jornadas anteriores, encadenó dos sesiones consecutivas de números positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que presentó un comportamiento manifiestamente inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual últimamente.