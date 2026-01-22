Euro: cotización de apertura hoy 22 de enero en Brasil

Tras la apertura de mercados el euro se negocia al inicio del día a 6,22 reales brasileños en promedio, lo que supuso un cambio del 1,28% si se compara con los 6,30 brasileños de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca una disminución 0,15%; aunque desde hace un año mantiene aún una subida del 0,4%.

Con respecto a fechas pasadas, con este valor corta la racha positiva que marcaba en las dos jornadas anteriores. En los pasados siete días la volatilidad es inferior a la acumulada en el último año, de manera que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en este contexto.