Chile: cotización de apertura del dólar hoy 22 de enero de USD a CLP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Chile: cotización de apertura del dólar hoy 22 de enero de USD a CLP

El dólar estadounidense se cotiza en el comienzo del día de hoy a 872,11 pesos chilenos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,24% frente a los 874,25 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense marca una disminución 1,23%, por ello desde hace un año aún acumula una bajada del 8,42%.

Respecto de jornadas previas, acumula tres fechas sucesivas en valores negativos. La cifra de la volatilidad es inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo normal ahora mismo.

