Brasil: cotización de apertura del dólar hoy 22 de enero de USD a BRL

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Brasil: cotización de apertura del dólar hoy 22 de enero de USD a BRL

El dólar estadounidense se paga al comienzo de sesión a 5,32 reales brasileños en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,02% frente al valor de la sesión previa de 5,32 brasileños, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense anota un descenso 0,94% y en el último año aún mantiene una bajada del 7,72%.

Si confrontamos el dato con días pasados, encadena dos jornadas seguidas en caída. En los pasados siete días la volatilidad es claramente inferior a la acumulada en el último año, de manera que su cotización está presentando menos cambios de lo esperado en este momento.

