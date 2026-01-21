Noticias

Valor de cierre del euro en Chile este 21 de enero de EUR a CLP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Valor de cierre del euro
Valor de cierre del euro en Chile este 21 de enero de EUR a CLP

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 1.022,85 pesos chilenos en promedio, de modo que implicó un cambio del 1,48% comparado con la cifra de la sesión previa, cuando cotizó a 1.038,20 pesos, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro acumula una bajada 0,21%; pese a ello en términos interanuales aún acumula una subida del 2,99%.

Respecto de jornadas anteriores, con este valor cortó la racha positiva que llevaba en las dos jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 11,62%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (10,11%), por lo que está pasando por una fase de inestabilidad.

Temas Relacionados

EuroPeso chilenoTipo de cambioChileNoticias

Últimas Noticias

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 13 de enero de 2026

Esta lotería estadounidense hace dos sorteos a la semana, todos los martes y viernes, en los que hay la posibilidad de conseguir varios millones de dólares

Resultados de Mega Millions: todos

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 16 de enero de 2026

Como cada viernes, esta lotería estadounidense dio a conocer los números ganadores de su sorteo millonario

Resultados de Mega Millions: todos

Mega Millions: ganadores del 20 de enero de 2026

Como cada martes, esta lotería estadounidense publicó los resultados ganadores su sorteo millonario

Mega Millions: ganadores del 20

Apertura del dólar hoy en Brasil, 21 de enero de 2026: cotización inicial de USD a BRL

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Apertura del dólar hoy en

Tipo de cambio HOY en Cuba: cuál es el valor de apertura del dólar este 21 de enero del 2026

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Tipo de cambio HOY en