Valor de cierre del euro en Chile este 21 de enero de EUR a CLP

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 1.022,85 pesos chilenos en promedio, de modo que implicó un cambio del 1,48% comparado con la cifra de la sesión previa, cuando cotizó a 1.038,20 pesos, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro acumula una bajada 0,21%; pese a ello en términos interanuales aún acumula una subida del 2,99%.

Respecto de jornadas anteriores, con este valor cortó la racha positiva que llevaba en las dos jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 11,62%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (10,11%), por lo que está pasando por una fase de inestabilidad.