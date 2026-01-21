Noticias

Valor de cierre del dólar en Chile este 21 de enero de USD a CLP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar en Chile este 21 de enero de USD a CLP

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 872,76 pesos chilenos en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,44% con respecto a los 885,50 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense marca una bajada 0,99% y en el último año acumula aún una disminución del 7,35%.

En relación a días anteriores, acumuló dos jornadas sucesivas en caída. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 10%, que es una cifra ligeramente inferior al dato de volatilidad anual (10,15%), lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.

