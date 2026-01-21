Noticias

Valor de cierre del dólar en Canadá este 21 de enero de USD a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en Canadá este 21 de enero de USD a CAD

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 1,38 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,04% frente a los 1,38 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota un descenso 0,45%, de manera que en el último año aún acumula un descenso del 3,06%.

En relación a fechas pasadas, sumó cuatro sesiones consecutivas en cifras negativas. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue claramente inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos variaciones de lo esperado en este momento.

Temas Relacionados

CanadáDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Hulu Estados Unidos: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Hulu busca mantenerse en el gusto de su audiencia a través de estas personajes

Hulu Estados Unidos: Estas son

Las series de Paramount+ Estados Unidos que roban la atención HOY

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Las series de Paramount+ Estados

Canadá: cotización de cierre del euro hoy 21 de enero de EUR a CAD

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Canadá: cotización de cierre del

Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 21 de enero de EUR a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guatemala: cotización de cierre del

Valor de cierre del dólar en Guatemala este 21 de enero de USD a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar