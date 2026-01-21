Valor de cierre del dólar en Canadá este 21 de enero de USD a CAD

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 1,38 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,04% frente a los 1,38 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota un descenso 0,45%, de manera que en el último año aún acumula un descenso del 3,06%.

En relación a fechas pasadas, sumó cuatro sesiones consecutivas en cifras negativas. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue claramente inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos variaciones de lo esperado en este momento.