Valor de cierre del dólar en Brasil este 21 de enero de USD a BRL

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 5,33 reales brasileños en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,96% con respecto a los 5,38 brasileños de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un descenso 0,8%, por ello en términos interanuales acumula aún una disminución del 7,22%.

Si comparamos la cifra con fechas pasadas, puso punto final a dos sesiones de tendencia positiva. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un comportamiento notoriamente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en estas fechas.

