Uruguay: cotización de cierre del euro hoy 21 de enero de EUR a UYU

El euro se pagó al cierre a 44,74 pesos uruguayos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,94% comparado con los 44,32 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro acumula una subida 0,52%; sin embargo en el último año aún acumula una bajada del 3,41%.

Si comparamos el dato con días previos, con este dato interrumpió la racha plana que llevaba en las dos jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un comportamiento inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, de forma que su cotización está presentando menos variaciones de lo previsible en estas fechas.

