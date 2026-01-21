Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 21 de enero de EUR a GTQ

El euro se pagó al cierre a 8,96 quetzales en promedio, de manera que implicó un cambio del 2,76% comparado con el dato de la jornada anterior, cuando se situó en 8,72 quetzales, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro marca un ascenso 2,66% y en el último año acumula aún un incremento del 8,73%.

Si comparamos la cifra con jornadas anteriores, puso freno a dos sesiones seguidas con tendencia plana. La cifra de la volatilidad fue de 24,1%, que es una cifra manifiestamente superior al dato de volatilidad anual (18,12%), lo que manifiesta que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.