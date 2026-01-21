Euro: cotización de cierre hoy 21 de enero en Brasil

El euro cotizó al cierre a 6,23 reales brasileños en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,12% si se compara con el valor de la jornada previa de 6,24 brasileños, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro acumula una subida 0,13%, de modo que en el último año aún mantiene un ascenso del 1,31%.

Con respecto a días pasados, invirtió el dato de la sesión previa, cuando finalizó con un incremento del 0,25%, mostrando una falta de continuidad en el resultado. La volatilidad referente a estos siete días es manifiestamente inferior a los datos logrados para el último año (13,58%), por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad ahora mismo.