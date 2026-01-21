Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 21 de enero en Canadá

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy
Euro: cotización de apertura hoy 21 de enero en Canadá

El euro se paga en el día de hoy a 1,62 dólares canadienses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,28% con respecto a los 1,62 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro acumula una subida 0,3% y en términos interanuales acumula aún una subida del 5,44%.

Respecto a fechas previas, interrumpe con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas. La volatilidad de esta semana es de 4,31%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (5,86%), por lo tanto su cotización está presentando menos variaciones de lo que indica la tendencia general en este contexto.

