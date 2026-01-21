Canadá: cotización de cierre del euro hoy 21 de enero de EUR a CAD

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 1,62 dólares canadienses en promedio, lo que supuso una bajada del 0,37% si se compara con los 1,62 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro registra un incremento 0,22%, por lo que en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 5,35%.

Con respecto a días pasados, puso freno a dos sesiones seguidas con tendencia positiva. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es inferior a los números logrados para el último año (5,87%), de manera que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en este momento.