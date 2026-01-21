Noticias

Canadá: cotización de apertura del dólar hoy 21 de enero de USD a CAD

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se negocia en el comienzo del día de hoy a 1,38 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,34% si se compara con el valor de la sesión previa, cuando marcó 1,38 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registra una bajada 0,75%, por ello en el último año aún conserva un descenso del 3,34%.

Si confrontamos la cifra con días pasados, encadena cuatro fechas seguidas de bajada. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que es de 2,97%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (4,92%), mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo normal últimamente.

