Valor de apertura del euro en Uruguay este 20 de enero de EUR a UYU

El euro se negocia en el día de hoy a 45,08 pesos uruguayos en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,42% frente al dato de la jornada previa, que fue de 44,45 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro acumula un incremento 1,01%; pese a ello desde hace un año acumula aún una disminución del 2,13%.

En relación a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, gira las tornas respecto del de la sesión previa, en el que se anotó un descenso del 1,14%, sin ser capaz de fijar una clara tendencia. La cifra de la volatilidad presenta un balance algo superior a la volatilidad que muestran los datos del último año, lo que indica que está pasando por una fase de inestabilidad.