Noticias

Valor de apertura del euro en Uruguay este 20 de enero de EUR a UYU

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Valor de apertura del euro
Valor de apertura del euro en Uruguay este 20 de enero de EUR a UYU

El euro se negocia en el día de hoy a 45,08 pesos uruguayos en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,42% frente al dato de la jornada previa, que fue de 44,45 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro acumula un incremento 1,01%; pese a ello desde hace un año acumula aún una disminución del 2,13%.

En relación a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, gira las tornas respecto del de la sesión previa, en el que se anotó un descenso del 1,14%, sin ser capaz de fijar una clara tendencia. La cifra de la volatilidad presenta un balance algo superior a la volatilidad que muestran los datos del último año, lo que indica que está pasando por una fase de inestabilidad.

Temas Relacionados

UruguayEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Clima en Nueva York: cuál será la temperatura máxima y mínima este 20 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Nueva York: cuál

Brasil: cotización de apertura del dólar hoy 20 de enero de USD a BRL

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Brasil: cotización de apertura del

Valor de apertura del euro en Chile este 20 de enero de EUR a CLP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Brasil: cotización de apertura del euro hoy 20 de enero de EUR a BRL

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Brasil: cotización de apertura del

Dólar: cotización de apertura hoy 20 de enero en Uruguay

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy