Valor de apertura del euro en Guatemala este 20 de enero de EUR a GTQ

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro
Valor de apertura del euro en Guatemala este 20 de enero de EUR a GTQ

El euro se cotiza al inicio de operaciones a 8,99 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 3,08% con respecto a los 8,72 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro acumula una subida 3,02%, de modo que desde hace un año aún mantiene un incremento del 8,88%.

Comparando este dato con el de días previos, invierte el resultado de la jornada anterior, cuando marcó un descenso del 2,06%, demostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia. La cifra de la volatilidad es claramente superior a la cifra lograda para el último año (18,16%), por lo que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

