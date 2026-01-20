Valor de apertura del dólar en Chile este 20 de enero de USD a CLP

El dólar estadounidense se cotiza al inicio a 888,40 pesos chilenos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,04% comparado con los 888,75 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense anota una subida 0,19%; por contra en términos interanuales acumula aún una bajada del 5,7%.

Si comparamos el valor con fechas previas, con este valor corta la racha que llevaba en las tres jornadas anteriores. La volatilidad referente a estos siete días es notoriamente inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en este contexto.