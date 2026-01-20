Noticias

Valor de apertura del dólar en Chile este 20 de enero de USD a CLP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar
Valor de apertura del dólar en Chile este 20 de enero de USD a CLP

El dólar estadounidense se cotiza al inicio a 888,40 pesos chilenos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,04% comparado con los 888,75 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense anota una subida 0,19%; por contra en términos interanuales acumula aún una bajada del 5,7%.

Si comparamos el valor con fechas previas, con este valor corta la racha que llevaba en las tres jornadas anteriores. La volatilidad referente a estos siete días es notoriamente inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en este contexto.

