Las mejores canciones para escuchar en Apple Estados Unidos en cualquier momento y lugar

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. Choosin' Texas

Ella Langley

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Ella Langley. Quizás por esto es que Choosin' Texas debuta en el ranking directamente en la primera posición.

2. FDO

Pooh Shiesty

FDO de Pooh Shiesty es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. What You Saying

Lil Uzi Vert

En tercer lugar, continúa What You Saying de Lil Uzi Vert.

4. I Just Might

Bruno Mars

I Just Might, interpretado por Bruno Mars, sigue en el cuarto lugar de la lista.

5. Bruce Wayne

YoungBoy Never Broke Again

Bruce Wayne no para de sonar en el streaming, tras ascender 4 puestos en las listas de favoritos y situarse en la quinta posición.

6. Man I Need

Olivia Dean

Man I Need de Olivia Dean se mantiene en sexto lugar.

7. Folded

Kehlani

El sencillo de Kehlani pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el séptimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

8. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Lo más nuevo de Taylor Swift, The Fate of Ophelia, entra directamente al octavo puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

9. STAY HERE 4 LIFE

A$AP Rocky

STAY HERE 4 LIFE de A$AP Rocky va en descenso: ya llega al noveno lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 8.

10. Headtap

YoungBoy Never Broke Again

Headtap de YoungBoy Never Broke Again se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ingresos a la compañía

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado mundial. Durante 2024, por ejemplo,alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un alza de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.