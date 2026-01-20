Guatemala: cotización de apertura del dólar hoy 20 de enero de USD a GTQ

El dólar estadounidense se cotiza en la sesión de hoy a 7,66 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 2,08% frente al dato de la sesión previa, que fue de 7,50 quetzales, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense acumula un incremento 2,18%, de modo que en términos interanuales mantiene aún una subida del 1,85%.

Con respecto a días previos, cambia el sentido del resultado anterior, donde se anotó un descenso del 2,26%, mostrando que en este contexto no es posible definir una tendencia. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es visiblemente superior a los datos logrados para el último año (17,22%), por lo tanto presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.