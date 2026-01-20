Noticias

Brasil: cotización de apertura del euro hoy 20 de enero de EUR a BRL

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Brasil: cotización de apertura del euro hoy 20 de enero de EUR a BRL

El euro se paga en la sesión de hoy a 6,29 reales brasileños en promedio, lo que implicó un cambio del 1,11% con respecto a la cotización de la jornada anterior, cuando cerró con 6,22 brasileños, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el euro registra una subida 0,12%, por lo que desde hace un año mantiene aún un ascenso del 2,32%.

Si comparamos el dato con días anteriores, cambia el sentido del dato previo, en el que marcó una disminución del 0,09%, mostrando una falta de continuidad en los resultados. La volatilidad referente a estos siete días es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, así que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo habitual.

