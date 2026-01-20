Brasil: cotización de apertura del dólar hoy 20 de enero de USD a BRL

Tras la apertura el dólar estadounidense se negocia al inicio a 5,36 reales brasileños en promedio, lo que implicó un cambio del 0,12% comparado con los 5,37 brasileños de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una bajada 0,62%, por lo que desde hace un año mantiene aún un descenso del 8,86%.

Respecto de jornadas previas, da la vuelta al dato de la jornada previa cuando experimentó una subida del 0,03%, sin poder establecer una tendencia definida. La volatilidad de esta semana es de 4,59%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (11,2%), de forma que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en este momento.