Valor de cierre del euro en Uruguay este 19 de enero de EUR a UYU

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro en Uruguay este 19 de enero de EUR a UYU

En la última jornada el euro cotizó al cierre a 44,75 pesos uruguayos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,07% si se compara con los 44,72 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro anota una bajada 0,3%, por ello desde hace un año aún mantiene un descenso del 1,43%.

Respecto de jornadas anteriores, acumuló dos fechas consecutivas en cifras positivas. La volatilidad referente a estos siete días presentó un comportamiento inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, así que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo habitual.

