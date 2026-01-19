Noticias

Valor de cierre del euro en Chile este 19 de enero de EUR a CLP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro en Chile este 19 de enero de EUR a CLP

El euro se pagó al cierre a 1.035,26 pesos chilenos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,91% con respecto al dato de la jornada previa, cuando se situó en 1.025,88 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro anota un incremento 0,28%, de modo que desde hace un año aún acumula un ascenso del 3,06%.

Si confrontamos el valor con días anteriores, dio la vuelta al dato de la sesión previa donde experimentó una disminución del 0,3%, mostrando una falta de continuidad en los resultados. En los pasados siete días la volatilidad fue inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo habitual.

