Valor de cierre del dólar en Chile este 19 de enero de USD a CLP

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 888,41 pesos chilenos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,23% con respecto a la cifra de la jornada anterior, cuando marcó 886,38 pesos, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense anota una subida 0,52%; por el contrario desde hace un año mantiene aún un descenso del 5,85%.

Comparando este dato con el de días previos, acumuló tres sesiones consecutivas en verde. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un comportamiento inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad ahora mismo.