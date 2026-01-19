Valor de cierre del dólar en Brasil este 19 de enero de USD a BRL

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 5,35 reales brasileños en promedio, lo que supuso un cambio del 0,3% con respecto al valor de la sesión previa, cuando se situó en 5,37 brasileños, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registra un descenso 0,38%, por lo que en términos interanuales todavía mantiene una bajada del 9,05%.

Con respecto a fechas pasadas, acumuló dos sesiones sucesivas de bajada. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un balance manifiestamente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, de forma que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo esperado.