Valor de apertura del euro en Canadá este 19 de enero de EUR a CAD

El euro se negocia al inicio a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,21% si se compara con la cifra de la sesión previa, cuando finalizó con 1,61 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro registra un descenso 0,19%; por contra desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 4,36%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a jornadas pasadas, invierte el dato de la jornada previa, donde finalizó con una bajada del 0,08%, demostrándose incapaz de asentar una tendencia definida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es de 2,44%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (5,86%), de modo que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en este contexto.