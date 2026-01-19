Noticias

Valor de apertura del dólar en Canadá este 19 de enero de USD a CAD

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar
Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se negocia al comienzo de sesión a 1,39 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,28% con respecto a la cotización de la sesión previa, cuando acabó con 1,39 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un descenso 0,16%, de modo que desde hace un año todavía mantiene un descenso del 3,16%.

Analizando este dato con el de jornadas pasadas, suma dos fechas sucesivas en negativo. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presenta un rendimiento manifiestamente inferior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estas fechas.

