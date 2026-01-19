Valor de apertura del dólar en Canadá este 19 de enero de USD a CAD

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se negocia al comienzo de sesión a 1,39 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,28% con respecto a la cotización de la sesión previa, cuando acabó con 1,39 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un descenso 0,16%, de modo que desde hace un año todavía mantiene un descenso del 3,16%.

Analizando este dato con el de jornadas pasadas, suma dos fechas sucesivas en negativo. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presenta un rendimiento manifiestamente inferior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estas fechas.