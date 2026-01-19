Ranking Apple en Chile: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público chileno.

Lo favorito de los escuchas

1. SENDA BELLAKONA

SINAKA

SENDA BELLAKONA, interpretado por SINAKA, sigue en el primer lugar de la lista.

2. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la segunda posición.

3. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

VeLDÁ de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V se mantiene en tercer lugar.

4. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Cuando No Era Cantante (Remix) se estrena hoy en este ranking. El exitazo de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

5. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, VOY A LLeVARTE PA PR, entra directamente a la quinta posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

6. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que Tití Me Preguntó debuta en el ranking directamente en el sexto puesto.

7. Moscow Mule

Bad Bunny

La nueva producción de Bad Bunny se vende como pan caliente. Pasa del puesto 8 de ayer al 7 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

8. EoO

Bad Bunny

El hit de Bad Bunny se encuentra en octavo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 7.

9. La Santa

Bad Bunny y Daddy Yankee

El sencillo más reciente de Bad Bunny y Daddy Yankee ya se vislumbra como un nuevo clásico. La Santa entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

10. DtMF

Bad Bunny

El sencillo de Bad Bunny pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el décimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta opción, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.