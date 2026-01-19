Dólar: cotización de cierre hoy 19 de enero en Uruguay

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 38,41 pesos uruguayos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,48% con respecto a los 38,60 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una bajada 0,15%, de modo que en el último año aún mantiene una disminución del 7,64%.

En relación a fechas pasadas, invirtió el resultado de la sesión previa, donde cerró con una subida del 0,33%, mostrando una falta de continuidad en los resultados. La volatilidad referente a estos siete días presentó un comportamiento inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, de manera que su cotización está presentando menos variaciones de lo esperado en este contexto.