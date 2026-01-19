Noticias

Brasil: cotización de cierre del euro hoy 19 de enero de EUR a BRL

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Brasil: cotización de cierre del
Brasil: cotización de cierre del euro hoy 19 de enero de EUR a BRL

En la pasada jornada el euro se pagó al cierre a 6,24 reales brasileños en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,06% comparado con los 6,23 brasileños de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro registra un descenso 0,18%; pero desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 0,26%.

Respecto a jornadas anteriores, sumó dos fechas seguidas en cifras positivas. La volatilidad referente a estos siete días fue claramente inferior a la acumulada en el último año, así que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en estos días.

