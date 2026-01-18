Noticias

Texas: Cuál será el estado del tiempo de San Antonio para mañana

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad texana te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutar de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico delclima para las siguientes horas en la ciudad de San Antonio, en Texas, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 27 grados Fahrenheit (aproximadamente -3 grados Celsius).

El viento del noreste se moverá a 5 a 10 mph (8 a 16 km/h) y se convertirá en viento del oeste noroeste después de la medianoche.

Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 20 mph (32 km/h).

El clima por la noche

Se espera que esta noche el clima sea mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 62 grados Fahrenheit (aproximadamente 16 grados Celsius).

El viento soplará del oeste noroeste a alrededor de 5 mph (8 km/h), cambiando a del sur suroeste por la tarde.

A medida que avance la noche, las temperaturas descenderán, creando un ambiente agradable y tranquilo.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 16 de enero 5:51 p. m. CST .

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

