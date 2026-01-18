Glosario de tecnología: qué significa Diferencia entre ciencia y técnica

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los próximos años seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó más que claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué es Diferencia entre ciencia y técnica

¿Cuál es la diferencia entre ciencia y técnica? La ciencia es el estudio de la naturaleza y de los fundamentos de la naturaleza. La técnica es el uso práctico de los conocimientos científicos para hacer cosas útiles.

Veamos un ejemplo sencillo que podemos encontrar en la vida cotidiana y que nos ayudará a entender bien la diferencia entre ciencia y técnica.

Imagina que quieres hacer un pastel de chocolate. Para ello, necesitas mezclar los ingredientes en las proporciones adecuadas. Esto requiere ciencia, ya que debes conocer la composición de los ingredientes y cómo interactúan entre sí. La ciencia también te ayuda a comprender el proceso de cocción y a determinar la temperatura óptima.

Una vez que tienes los ingredientes y sabes cómo funcionan, necesitas un método para mezclarlos y cocinarlos. Esto es lo que se denomina técnica. La técnica implica el uso de herramientas y el seguimiento de un procedimiento específico para lograr un resultado deseado.

¿Para qué sirve cada una de ellas?

La ciencia nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea. Nos permite hacer preguntas sobre la naturaleza de las cosas y buscar respuestas a esas preguntas. La ciencia nos ayuda a comprender cómo funcionan los seres vivos, los planetas, las estrellas y el universo.

La técnica nos ayuda a hacer cosas útiles. Nos permite construir cosas, resolver problemas y mejorar nuestra calidad de vida. La técnica nos ayuda a construir casas, coches, aviones y computadoras. También nos ayuda a curar enfermedades, generar energía y encontrar nuevas fuentes de alimentos.

Por qué aprender términos de tecnología

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que visita.