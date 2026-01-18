Noticias

¿Cómo estará el clima en Washington D. C.?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este domingo 18 de enero?, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Washington D. C.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 5 grados, la probabilidad de lluvia será del 60%, con una nubosidad del 95%, mientras que las ráfagas de viento serán de 32 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que alcancen un nivel de hasta 1.

Para la noche, la temperatura alcanzará los -5 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 3%, con una nubosidad del 23%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 22 kilómetros por hora en la noche.

Washington D.C. es la ciudad capital de Estados Unidos, ubicada al noreste del país norteamericano, junto al río Potomac, rodeado de los estados de Maryland y Virginia.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, es decir, es cálido todo el año, con una pequeña estación seca y una predominantemente temporada de lluvias.

Las temperaturas más calientes se sienten en julio, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y febrero cuando el clima frío predomina al grado de alcanzar los cero grados.

En tanto, el mes con más precipitaciones es mayo.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos presume de una enorme variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

