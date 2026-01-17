Predicción del clima: estas son las temperaturas en Santiago de los Caballeros

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Santiago de los Caballeros este sábado 17 de enero:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 31 grados, la probabilidad de lluvia será del 8%, con una nubosidad del 54%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 48 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que lleguen a un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura llegará a los 20 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 5%, con una nubosidad del 65%, mientras que las ráfagas de viento serán de 32 kilómetros por hora en la noche.

Santiago de los Caballeros es la segunda ciudad más importante de República Dominicana, parte de la provincia de Santiago y ubicada al norte del país centroamericano.

El clima en la ciudad de Santiago de los Caballeros es predominantemente tropical, sin embargo, los vientos alisios tropicales, así como las zonas montañosas cercanas, ayudan a mitigar el calor y la humedad en la región.

Los meses más con más calor son entre julio y agosto, mientras que los meses con las temperaturas más frías son diciembre y enero.

En cuanto a las lluvias, la temporada de precipitaciones y la nubosidad predominan durante gran parte del año.

El clima tropical en Santiago de los Caballeros, junto con la altitud de la ciudad, unos 183 metros sobre el nivel del mar, ocasiona condiciones de nubosidad durante gran parte del año.

Aunque República Dominicana es propensa a los huracanes, Santiago de los Caballeros está un tanto protegida de ellos debido a su ubicación en el Valle de Cibao.

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.