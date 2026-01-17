Los 10 podcasts más populares de Spotify Argentina este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Cada semana, millones de oyentes determinan con sus reproducciones el rumbo del ranking de popularidad de Spotify. Este listado destaca los podcast que hoy están conquistando a las audiencias en plataformas digitales de Argentina.

Desde narrativas envolventes hasta voces influyentes, el listado refleja qué temas captan la atención de millones de oyentes en el país.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más populares en Spotify en Argentina

1. Bardo Podcast

Un podcast de charlas sin libretos con invitadas que se animan al caos hermoso de contarse en serio. Conversaciones honestas, el lado divertido de las historias personales.

2. La Fórmula Podcast

Bienvenido a La Fórmula. Cada semana, exploramos una amplia gama de temas que incluyen la superación personal, la gestión de las emociones, la productividad, las relaciones saludables y el éxito personal. Nuestros expertos invitados comparten sus conocimientos especializados y ofrecen herramientas prácticas que puedes aplicar en tu día a día para mejorar tu bienestar y alcanzar tus metas. Con historias inspiradoras y estrategias probadas, este podcast te guiará en un camino de crecimiento y transformación personal, ayudándote a vivir una vida más plena y satisfactoria en todos los aspectos.

3. Modo Taoísmo

Obtén inspiración para poseer el poder de alcanzar la grandeza y desbloquear todo tu potencial. Solo necesitas motivación y orientación para superar obstáculos y llevar una vida con propósito.

4. Tengo un Plan

Ya puedes comprar entradas a los eventos de 2025 aquí: https:tengounplanpodcast.comeventos-presenciales Nos vemos todos los Lunes y los Jueves a las 12am con los mayores expertos de cada área de la vida para crecer y aprender sobre lo que hacen.

5. La Cruda

A Migue Granados siempre le interesó molestar, pelear e indagar para llegar un poquito más lejos. En cada episodio Migue entrevista mano a mano, en una charla íntima y sincera, a distintas personalidades con historias de vida singulares. Una sola premisa: preguntar y discutir hasta la última vértebra; sacarnos las caretas para hablar de lo que nos pasa de verdad. La vida tiene una parte crudaY Migue no la deja de lado.

6. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la psicóloga clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. Psicología al Desnudo es el pódcast de Psi Mammoliti, una plataforma de Psicología y Bienestar. Aquí encontrarás herramientas muy valiosas para mejorar tu día a día. ¿Nos acompañas? ¡Suscríbete gratis a nuestro newsletter y descubre un universo de contenido para tu bienestar en psimammoliti.com!

7. Santiago Bilinkis Futuro en Construcción

Un Espacio para Pensar el Presente, Entender los Cambios y Construir Nuestro Futuro

8. Aislados El Podcast

Un podcast en donde Lucas Lauriente, Lucho Mellera, Nicolas De Tracy y Nanutria van a decir muchas palabras juntas para que a ustedes les cause risas.

9. Historia en Podcast

Podcast destinado a la divulgación de los principales hechos, procesos y personalidades de la Historia de la Humanidad, aptos para todo público. Dictados por el Profesor y Licenciado en Historia, Lucas Botta. Desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo.

10. La Fábrica Podcast

Abrimos el micrófono a voces de todos los ámbitos para conocer sus miradas sobre los temas que impulsan el desarrollo de Argentina SEGUINOS EN LAS REDES: https:www.instagram.comlafabrica.podcast https:twitter.comlafabricapodc https:www.tiktok.comlafabrica.podcast

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Podcasting hispano, un fenómeno en plena expansión

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

De acuerdo con la revista Forbes, el español avanza con rapidez hacia convertirse en el segundo idioma universal dentro del mundo del podcast, lo que representa una oportunidad que tanto marcas como creadores de contenido no deberían pasar por alto.

En el mercado estadounidense, los latinos concentran un poder adquisitivo estimado en 1.9 billones de dólares y según Gabriel Soto, director sénior de investigación de Edison Research, las empresas que invierten en contenidos dirigidos a esta audiencia ya están capitalizando beneficios concretos, mientras que quienes no lo hacen comienzan a perder competitividad.

En este contexto de expansión global, Argentina se destaca como un mercado emergente con alto potencial de crecimiento, pues un estudio reciente de eMarketer estima que el consumo de podcasts en el país aumentará un 17.9% para el año 2025, superando las tasas proyectadas para Norteamérica y Europa.

Por su parte, empresas líderes en servicios multimedia como Spotify han adoptado una postura proactiva frente a este fenómeno y, en tan solo un lustro, el segmento de podcasts ha pasado de ser considerado “importante” a volverse “decisivo”, tal como señala Francisco Zazzu, Head of Media de Vernon Creative Bureau, en declaraciones al portal web de Editorial Dossier.

Spotify no solo distribuye contenidos, como hacen múltiples plataformas, sino que también ha profundizado en la producción original, consolidando así su presencia en toda la cadena de valor del audio digital.