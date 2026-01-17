Cuántos millones ganaron y perdieron los 10 hombres más ricos del planeta

El dinero nunca se detiene y sus fortunas tampoco (Composición fotográfica infobae)

Ni las enormes fortunas están a salvo de la volatilidad, así lo demostró la más reciente actualización del top de los personajes más ricos del planeta.

El listado volvió a actualizarse tras una jornada agitada en esta inestable economía internacional: algunos acumularon miles de millones, otros vieron desaparecer una parte importante de su patrimonio.

Te presentamos el nuevo listado, los cambios más destacados y cuánto ganó o perdió cada uno de estos millonarios.

El top 10 de los más ricos del mundo ahora

Elon Musk.

Su fortuna: $718.3B.

Cuánto cambió: -0.1%.

Valor del cambio: $451.8M.

Larry Page.

Su fortuna: $272.3B.

Cuánto cambió: -0.9%.

Valor del cambio: $2.4B.

Sergey Brin.

Su fortuna: $251.2B.

Cuánto cambió: -0.9%.

Valor del cambio: $2.2B.

Jeff Bezos.

Su fortuna: $249.0B.

Cuánto cambió: 0.5%.

Valor del cambio: $1.4B.

Mark Zuckerberg es uno de los constantes en este ranking (Reuters)

Larry Ellison.

Su fortuna: $238.3B.

Cuánto cambió: -1.8%.

Valor del cambio: $4.2B.

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $213.0B.

Cuánto cambió: 0.8%.

Valor del cambio: $1.8B.

Bernard Arnault & family.

Su fortuna: $188.2B.

Cuánto cambió: -1.7%.

Valor del cambio: $3.3B.

Jensen Huang.

Su fortuna: $162.4B.

Cuánto cambió: 2.1%.

Valor del cambio: $3.4B.

Warren Buffett.

Su fortuna: $145.8B.

Cuánto cambió: -0.6%.

Valor del cambio: $931.9M.

Amancio Ortega.

Su fortuna: $143.5B.

Cuánto cambió: -0.8%.

Valor del cambio: $1.2B.

El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Reuters)

En los siguientes 20 a 25 años se transferirán más de 83 billones de dólares a nivel global, de los cuales 74 billones serán movimientos verticales (entre generaciones) y apenas 9 billones horizontales (entre cónyuges), de acuerdo con el reporte de UBS sobre riqueza global en 2025.

El tamaño de las fortunas

El capital privado global alcanza así una nueva cima, con una riqueza total de 16,1 billones de dólares, una cifra que solo Estados Unidos y China superan en términos de Producto Interno Bruto. Además del crecimiento en número, la concentración de riqueza también marca un hito: 15 personas superan los 100.000 millones de dólares y tres han cruzado la barrera de los 200.000 millones.

El sector tecnológico domina el ranking, con Larry Page y Sergey Brin —cofundadores de Google— en el séptimo y octavo lugar, con 144.000 millones de dólares y 138.000 millones de dólares respectivamente. Ambos continúan expandiendo su patrimonio mediante inversiones enInteligencia artificial, biotecnología y vehículos autónomos.

El único español en el Top 10 es Amancio Ortega, fundador de Inditex, con 124.000 millones de dólares. Su táctica inmobiliaria global complementa el éxito sostenido de Zara y otras marcas del grupo. Steve Ballmer, ex CEO de Microsoft y propietario de los Ángeles Clippers, cierra la lista con 118.000 millones de dólares, consolidando la intersección entre tecnología, deporte y medios.

Los multimillonarios y la desigualdad

Cuando se habla sobre la fortuna de los multimillonarios no solamente se trata el tema de la inequitativa repartición de la riqueza sino también de la desigualdad de género que persiste en estos listados.

De acuerdo con Forbes, en 2025 sólo el 15% de los nuevos multimillonarios son mujeres, de las cuales casi dos terceras partes heredaron su fortuna.

El último análisis sobre riqueza global de UBS realizado en 56 mercados destaca que en los próximos 20 a 25 años se transferirán más de 83 billones de dólares a nivel global, de los cuales 74 billones serán transferencias verticales (entre generaciones) y 9 billones transferencias horizontales (entre cónyuges).

Estados Unidos lidera en volumen de transferencias previstas (más de 29 billones), seguido por Brasil y China.

“Las mujeres se beneficiarán especialmente de este proceso, ya que suelen heredar tanto de sus padres como de sus cónyuges y muchas asumen el control total del patrimonio familiar tras enviudar. Una encuesta a mujeres estadounidenses con al menos un millón de dólares en activos revela que el 80% enfrentó dificultades al heredar, principalmente por falta de información o planificación”, resalta.