Clima en Virginia: temperatura y probabilidad de lluvia en Ashburn para mañana

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Por eso, lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá una posibilidad de nieve después de la 1 a.m.

Las nubes aumentarán, con una temperatura mínima de alrededor de 29 grados Fahrenheit (aproximadamente -2 grados Celsius).

El viento estará en calma y se convertirá en noroeste a alrededor de 5 mph (8 km/h) después de la medianoche.

La probabilidad de precipitación será del 30%.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Se espera una posibilidad de nieve antes de la 1 p.m., seguida de una ligera posibilidad de lluvia y nieve entre la 1 p.m. y las 4 p.m. y luego una ligera posibilidad de lluvia después de las 4 p.m.

El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a 34°F (1°C). Habrá un viento del noroeste de 6 a 8 mph (9 a 13 km/h). La probabilidad de precipitación es del 30%.

Esta noche, se anticipa que las condiciones se mantendrán frías y nubladas, con la posibilidad de que se presenten algunas lluvias ligeras.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 16 de enero 7:35 p. m. EST.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

