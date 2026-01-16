Valor de cierre del euro en Panamá este 16 de enero de EUR a PAB

En la pasada jornada el euro cotizó al cierre a 1,16 balboas en promedio, lo que supuso un cambio del 1,78% comparado con la cifra de la jornada previa, cuando cerró con 1,14 balboas, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro marca una bajada 0,29%; pese a ello en términos interanuales acumula aún un incremento del 4,91%.

En relación a días previos, sumó dos jornadas sucesivas en valores positivos. La volatilidad de esta semana es superior a los números logrados para el último año (17,8%), de manera que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.