Valor de cierre del dólar en Cuba este 16 de enero de USD a CUP

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 24 pesos cubanos al cambio oficial, de modo que implicó un cambio del 0,11% con respecto a los 23,97 pesos oficiales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca cambios ligeros; pero desde hace un año mantiene aún un incremento del 0,12%.

Si comparamos el valor con fechas previas, interrumpió con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas. En los pasados siete días la volatilidad fue de 0,89%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (4,5%), lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estas fechas.