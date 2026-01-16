Noticias

Valor de cierre del dólar en Cuba este 16 de enero de USD a CUP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en Cuba este 16 de enero de USD a CUP

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 24 pesos cubanos al cambio oficial, de modo que implicó un cambio del 0,11% con respecto a los 23,97 pesos oficiales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca cambios ligeros; pero desde hace un año mantiene aún un incremento del 0,12%.

Si comparamos el valor con fechas previas, interrumpió con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas. En los pasados siete días la volatilidad fue de 0,89%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (4,5%), lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estas fechas.

