Valor de apertura del dólar en Guatemala este 16 de enero de USD a GTQ

El dólar estadounidense se negocia al arranque de sesiones a 7,67 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 2,27% frente a los 7,50 quetzales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una disminución 0,01%; pese a ello en términos interanuales aún conserva un incremento del 1,7%.

Comparando este dato con el de días anteriores, con este valor frena la racha negativa que llevaba en las dos jornadas anteriores. La volatilidad de esta semana es notoriamente superior a los números conseguidos para el último año (17%), de manera que el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.