Noticias

Valor de apertura del dólar en Guatemala este 16 de enero de USD a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Valor de apertura del dólar
Valor de apertura del dólar en Guatemala este 16 de enero de USD a GTQ

El dólar estadounidense se negocia al arranque de sesiones a 7,67 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 2,27% frente a los 7,50 quetzales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una disminución 0,01%; pese a ello en términos interanuales aún conserva un incremento del 1,7%.

Comparando este dato con el de días anteriores, con este valor frena la racha negativa que llevaba en las dos jornadas anteriores. La volatilidad de esta semana es notoriamente superior a los números conseguidos para el último año (17%), de manera que el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.

Temas Relacionados

GuatemalaDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Guatemala: cotización de apertura del euro hoy 16 de enero de EUR a GTQ

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guatemala: cotización de apertura del

Cuba: cotización de apertura del euro hoy 16 de enero de EUR a CUP

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Cuba: cotización de apertura del

Panamá: cotización de apertura del euro hoy 16 de enero de EUR a PAB

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Panamá: cotización de apertura del

Panamá: cotización de apertura del dólar hoy 16 de enero de USD a PAB

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Panamá: cotización de apertura del

Dólar: cotización de apertura hoy 16 de enero en Cuba

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de apertura hoy