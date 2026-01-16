Valor de apertura del dólar en Brasil este 16 de enero de USD a BRL

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se paga al comienzo de sesión a 5,36 reales brasileños en promedio, lo que supuso un cambio del 0,18% si se compara con los 5,37 brasileños de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense marca una disminución 0,24%, de manera que en el último año aún mantiene una disminución del 8,25%.

Con respecto a días previos, suma dos sesiones seguidas en rojo. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, así que su cotización está presentando menos alteraciones de lo habitual en estas fechas.