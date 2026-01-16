Uruguay: cotización de apertura del dólar hoy 16 de enero de USD a UYU

El dólar estadounidense se paga al inicio del día a 38,69 pesos uruguayos en promedio, de manera que supuso un ascenso del 1,23% comparado con los 38,22 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense anota un descenso 0,64% y en términos interanuales aún mantiene un descenso del 7,23%.

Con respecto a días anteriores, pone fin a dos jornadas seguidas con tendencia negativa. En los pasados siete días la volatilidad es de 14,26%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (11,56%), de modo que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.