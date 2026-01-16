Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en La Plata

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir este viernes, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en La Plata.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este viernes, se prevé que en La Plata habrá un 0% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 28 centígrados y una mínima de 17°. La nubosidad será del 0% y por la noche habrá una posibilidad del 0% de lluvias.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en La Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en La Plata

Famosa como la “Ciudad de las diagonales”, la capital de la provincia de Buenos Aires presenta un clima nublado durante casi todo el año con inviernos fríos y vientos. Los veranos se caracterizan por ser calurosos, húmedos y con lluvia.

Los inviernos suelen ser fríos y con viento. durante el año la metrópoli registra temperaturas que van de los 6 °C a 28 °C y en contadas ocasiones es inferior a los 0°C o superior a los 33 grados.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

Temas Relacionados

Pronóstico del tiempoServicio Meteorológico NacionalClimaLa PlataNoticias

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Mendoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima: estas son

¿Cuál es la temperatura promedio en Rosario?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cuál es la temperatura promedio

Clima: las temperaturas que predominarán este 16 de enero en Córdoba

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán

Temblor en Chile: sismo de 4.1 de magnitud en la ciudad de San Antonio

En Chile los temblores son una constante, incluso en el país ocurrió el mayor temblor del que se tenga registro

Temblor en Chile: sismo de

“I Just Might” de Bruno Mars domina el ranking de las canciones que no dejan de sonar en Spotify Estados Unidos

Estos son los sencillos en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público estadounidense

“I Just Might” de Bruno