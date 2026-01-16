Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Mendoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este viernes?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Mendoza.

En Mendoza se prevé una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 2% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 2% en el transcurso del día y del 2% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 33 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 12.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Mendoza (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Mendoza?

En Ciudad de Mendoza, la temporada de frío se registra entre los meses de mayo y agosto, con temperaturas diarias promedio de 18 °C. Julio está considerado como el más gélido, ya que el termómetro puede descender hasta los 3 °C.

En la provincia del mismo nombre se encuentra el centro de sky Las Leñas, señalado como el número 1 en Latinoamérica. Este centro de sky de alta montaña ofrece una temporada de nieve prolongada a partir de junio y que puede extenderse hasta septiembre.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

Temas Relacionados

Pronóstico del tiempoServicio Meteorológico NacionalClimaMendozaNoticias

Últimas Noticias

Temblor en Chile: sismo de 4.1 de magnitud en la ciudad de San Antonio

En Chile los temblores son una constante, incluso en el país ocurrió el mayor temblor del que se tenga registro

Temblor en Chile: sismo de

“I Just Might” de Bruno Mars domina el ranking de las canciones que no dejan de sonar en Spotify Estados Unidos

Estos son los sencillos en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público estadounidense

“I Just Might” de Bruno

Resultados Súper Chontico Millonario Noche, último sorteo del jueves 15 de enero de 2026

Conozca los números ganadores más recientes que corresponden al sorteo de esta lotería, celebrado cada jueves a las 21:30 horas

Resultados Súper Chontico Millonario Noche,

Temblor sacude Chile: se registra sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Pisagua

A lo largo de su historia, Chile ha enfrentado diversos temblores que han dejado muertos, heridos y daños materiales

Temblor sacude Chile: se registra

Loto Clásico de Chile sorteo 5374: números ganadores de hoy jueves 15 de enero de 2026

Puedes jugar la versión sencilla de Loto Clásico o sumar apuestas como Revancha, Recargado, Desquite, Multiplicar y Jubilazo para aumentar sus posibilidades de ganar

Loto Clásico de Chile sorteo