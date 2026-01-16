Las series más vistas en Netflix Estados Unidos para pasar horas frente a la pantalla

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Estados Unidos

1. Él y ella (HIS & HERS)

Un matrimonio formado por un inspector de policía y una periodista compite para resolver un caso de asesinato en el que ambos ven al otro como el principal sospechoso.

2. 22.11.63

El profesor de secundaria Jake Epping viaja en el tiempo para evitar el asesinato del presidente John F. Kennedy - pero su misión se ve amenazada por Lee Harvey Oswald, el amor y el pasado en sí, que no quiere ser cambiado y no debería de serlo.

3. Kill Tony: Once Upon a Time in Texas

4. Marcello Hernández: American Boy

5. Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales (Law & Order: Special Victims Unit)

Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales’ es una serie de televisión estadounidense grabada en Nueva York donde es también principalmente producida. Con el estilo de la original Ley y Orden’ los episodios son usualmente "sacados de los titulares" o basados libremente en verdaderos asesinatos que han recibido la atención de los medios.

6. En fuga (Run Away)

Un padre desesperado que busca a su hija fugitiva se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos capaces de destruir a su familia para siempre.

7. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

8. Sin cerrojos: Un experimento carcelario (Unlocked: A Jail Experiment)

En este reality, un sheriff pone en marcha un experimento social revolucionario que brinda ciertas libertades a los presos de un centro penitenciario de Arkansas.

9. Emily en París

Tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago, estrena una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor.

10. Prodigal Son

Malcom Bright es un psicólogo criminal muy inteligente pero con graves traumas. Malcom es muy bueno en su trabajo ya que entiende cómo piensan los asesinos, pues su padre lo es y, gracias a sus dotes, se une a la NYPD (policía de Nueva York) para resolver escabrosos crímenes.El psicólogo criminal es contactado por su padre desde la cárcel y, sumado a esto, tiene que soportar las manipulaciones de su madre y la normalidad de su hermana.

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.