Guatemala: cotización de apertura del euro hoy 16 de enero de EUR a GTQ

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

El euro se paga al inicio de operaciones a 8,91 quetzales en promedio, de modo que implicó un cambio del 2,06% con respecto a la cifra de la jornada anterior, cuando se situó en 8,73 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro acumula una disminución 0,1% aunque, por el contrario, desde hace un año mantiene aún un incremento del 7,04%.

Respecto de días anteriores, encadena dos fechas seguidas de subida. La cifra de la volatilidad es superior a los datos logrados para el último año (17,91%), presentándose como un activo con mayores cambios de lo esperado.

