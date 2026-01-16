Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 16 de enero en Uruguay

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy 16 de enero en Uruguay

Tras la apertura de mercados el euro se paga al arranque de sesiones a 44,94 pesos uruguayos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,97% con respecto a la cifra de la jornada anterior, cuando cerró con 44,51 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro registra una bajada 0,78%, por ello en términos interanuales acumula aún una disminución del 2,41%.

Si comparamos el valor con fechas pasadas, con este dato interrumpe la racha plana que marcaba en las dos jornadas anteriores. En los pasados siete días la volatilidad es de 13,61%, que es una cifra ligeramente superior al dato de volatilidad anual (13,34%), así que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

