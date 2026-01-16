Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 16 de enero en Chile

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy 16 de enero en Chile

El euro se cotiza al inicio a 1.025,97 pesos chilenos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,1% frente a los 1.024,98 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro registra una disminución 1,29%; pese a ello desde hace un año aún conserva un ascenso del 2,51%.

Analizando este dato con el de jornadas previas, frena con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones. La volatilidad referente a estos siete días es de 5,42%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (10,01%), de manera que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.

